26.08.2020 (12:37)

Юнармейцы примут участие в военно-техническом форуме «Армия-2020» в Ставрополе

Юнармейцы примут участие в военно-техническом форуме «Армия-2020», который состоится в конце этой недели в Ставрополе.

В организации мероприятия будет задействовано более 20 юнармейцев. Они выступят в роли волонтеров и будут оказывать помощь гостям форума, сопровождать ветеранов Великой Отечественной войны. Также юнармейцы будут участвовать в торжественной церемонии поднятия Государственного флага.

Кроме того, состоится и торжественный прием в ряды юнармейцев особо отличившихся учеников общеобразовательных школ.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» в ЮВО пройдет с 27 по 29 августа.

Основными задачами форума являются содействие техническому переоснащению Вооруженных Сил РФ, укрепление сотрудничества ЮВО с предприятиями промышленности и федеральными органами исполнительной власти и патриотическое воспитание молодежи.

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