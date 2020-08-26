26.08.2020 (12:37)
Юнармейцы примут участие в военно-техническом форуме «Армия-2020» в Ставрополе
Юнармейцы примут участие в военно-техническом форуме «Армия-2020», который состоится в конце этой недели в Ставрополе.
В организации мероприятия будет задействовано более 20 юнармейцев. Они выступят в роли волонтеров и будут оказывать помощь гостям форума, сопровождать ветеранов Великой Отечественной войны. Также юнармейцы будут участвовать в торжественной церемонии поднятия Государственного флага.
Кроме того, состоится и торжественный прием в ряды юнармейцев особо отличившихся учеников общеобразовательных школ.
Международный военно-технический форум «Армия-2020» в ЮВО пройдет с 27 по 29 августа.
Основными задачами форума являются содействие техническому переоснащению Вооруженных Сил РФ, укрепление сотрудничества ЮВО с предприятиями промышленности и федеральными органами исполнительной власти и патриотическое воспитание молодежи.