25.08.2020 (19:30)

На форуме «Армия–2020» обсудили применение законодательства о контрактной системе в сфере закупки вооружения, военной и специальной техники

25 августа в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия–2020» Департамент государственных закупок Минобороны России провёл круглый стол на тему: «Закупки вооружения, военной, специальной техники: применения законодательства о контрактной системе».

В качестве модератора к работе круглого стола был привлечён член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Андрей Ельчанинов. С докладами выступили представители федеральных органов исполнительной власти: Минобороны России, ФАС России, Минпромторга России, а также специализированной электронной площадки АСТ ГОЗ, опорного банка ПАО «Промсвязьбанк» и института подготовки специалистов оборонного комплекса инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.

Мероприятия подобного рода ежегодно проводятся Департаментом государственных закупок Минобороны России, при этом прошедший круглый стол охарактеризовался рядом особенностей.

И прежде всего, это особенности, связанные с тем, что сегодня осуществление закупок, в том числе в рамках ГОЗ, происходит в исключительных условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, нельзя не отметить ряд важных нормативных правовых актов, принятых практически накануне проведения круглого стола и касающихся, например, установления запретов и ограничений и осуществления закупок, согласования с контрольным органом заключения контрактов с единственным поставщиком и многие другие. Такие акты не могли не найти своего отражения в докладах, с которыми выступили участники мероприятия.

Таким образом, прошедший круглый стол явился обобщающим мероприятием, которое максимально охватило все аспекты осуществления закупочных процессов, а также вопросы, связанные с деятельностью предприятий оборонно-промышленного комплекса в целом.

Как отметил модератор круглого стола, доклады всех выступающих были ёмкими и по существу, содержали не только описание нововведений и проблемных вопросов, но и конкретные пути и варианты решения возникающих проблем.

В ходе круглого стола принято решение оформить его результаты в качестве законодательных инициатив и предложений для направления в Правительство Российской Федерации и Экспертный совет в сфере государственного оборонного заказа при ФАС России.



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