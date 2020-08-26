26.08.2020 (12:28)

На МВТФ ЮВО «Армия-2020» в Ростовской области безопасность обеспечат подразделения военной полиции

Более 200 военнослужащих из состава подразделений военной полиции Южного военного округа (ЮВО) обеспечат безопасность проведения Международного военно-технического форума «Армия-2020» в Ростовской области.

Военные полицейские совместно с подразделениями регионального управления МВД в течение трех дней с 27 по 29 августа с.г. организуют контроль соблюдения правопорядка на территории военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты», где состоятся мероприятия форума.

Кроме того, в обеспечении проведения военно-патриотического мероприятия будут задействованы подразделения радиационной, химической и биологической защиты, подразделения противовоздушной обороны, инженерных войск и военные медики.

На церемонии торжественного открытия военно-технического форума «Армия-2020» ожидается посещение значительного количества граждан. Так, например, в прошлом году ежедневно в дни проведения Форума на Самбек приезжало более 10 тыс. ростовчан и жителей области. В этом году также спланирована бесплатная доставка гостей к месту проведения Форума от железнодорожных станций Михайловка и Таганрог (старый вокзал). Для автовладельцев подготовлена парковка.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям Форума рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах организации общественного питания – соблюдать социально-безопасную дистанцию.

Всего в Форуме ЮВО «Армия-2020» примут участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно-исследовательские институты и учебные заведения.

На статический показ спланировано привлечь более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК.

В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений и вооружения зрителям будут продемонстрированы современные тактические приемы ведения боевых действий, эпизоды исторических сражений, а также демонстрационный пролет боевой авиации.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» пройдет одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

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