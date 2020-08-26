26.08.2020 (13:24)

Посетители МВТФ «Армия-2020» в Ростовской области увидят современный общевойсковой бой

В Ростовской области на динамическом показе возможностей вооружения и военной техники в рамках Международного военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020» мотострелковые подразделения продемонстрируют действия в современном бою.

На тактическом поле в бою задействуют одновременно танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А. Прикрытие от воздушных ударов противника обеспечат зенитные ракетные комплексы «Стрела-10св», а захват плацдарма выполнят мотострелковые подразделения тактического воздушного десанта.

Кроме того, будут продемонстрированы возможности боевой техники при преодолении препятствий, а специальные машины инженерных войск обеспечат пути движения, очистив маршруты движения от завалов и наведя мосты через овраги.

Церемония торжественного открытия военно-технического форума «Армия-2020» состоится в 10:00 (МСК) 27 августа с.г. на территории Военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. В этом году спланирована бесплатная доставка гостей к месту проведения Форума от железнодорожных станций Михайловка и Таганрог (старый вокзал). Для автовладельцев подготовлена парковка.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям Форума рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах организации общественного питания – соблюдать социально-безопасную дистанцию.

Всего в Форуме ЮВО «Армия-2020» примут участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно-исследовательские институты и учебные заведения.

На статический показ спланировано привлечь более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК.

В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений и вооружения зрителям будут продемонстрированы современные тактические приемы ведения боевых действий, эпизоды исторических сражений, а также демонстрационный пролет боевой авиации.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» пройдет одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

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