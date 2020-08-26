26.08.2020 (13:00)

На форуме «Армия-2020» за минувший день подписаны контракты на поставку и модернизацию военной техники на сумму более триллиона рублей

Вчера, 25 августа, в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» Министерством обороны России подписан 41 государственный контракт на поставку и модернизацию военной техники общим объемом свыше 1,16 трлн рублей. Об этом сообщил в ходе ежедневного брифинга для журналистов начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.

«Эта сумма стала новым историческим рекордом форума», — добавил Андрей Гончаров и в качестве справки привел пример 2016 года, когда стоимость контрактов была обозначена на уровне 130 млрд рублей, а в 2019 году уже достигла 1 трлн рублей.

«Это событие является важным этапом в реализации государственной программы вооружения до 2027 года. В результате выполнения этих контрактов Вооружённые Силы Российской Федерации получат более 500 новых образцов техники, свыше 80 тыс. ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведён ремонт с модернизацией более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники», — отметил начальник ГУНИД Минобороны России.

Также генерал-майор Андрей Гончаров сообщил краткие итоги третьего дня работы форума, в котором приняли участие представители делегаций оборонных ведомств 31 иностранного государства.

Так, на уровне главы военного ведомства приняли участие представители Гвинеи-Бисау и Центральной Африканской Республики, на уровне начальника Генерального штаба (заместителя министра обороны) — Бразилии, Ирака, Сербии и Руанды, на уровне командующего видами (родами) войск, прибывающих по поручению руководителей оборонных ведомств (глав государств) — Пакистана, на уровне экспертов — Джибути, Китая и Марокко.

Кроме того, представители Австрии, Болгарии, Израиля, Индонезии, Ирана, Италии, Лаоса, Мексики, Монголии, Намибии, Польши, Сальвадора, Словакии, Таджикистана, Турции, Финляндии, Франции, Шри-Ланки, Эфиопии, Южной Кореи и Японии принимали участие в форуме на уровне иностранных посольств в Российской Федерации.

«В третий день работы МВТФ «Армия-2020» организована и проведена двусторонняя встреча начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с Начальником Генерального штаба Руанды», — сообщил генерал-майор Андрей Гончаров.

Особый интерес специалисты иностранных государств проявили к выставочным экспозициям Государственной корпорации «Ростех», концернов «Калашников», «Высокоточные комплексы», АО «Рособоронэкспорт» и корпорации «Высокоточные комплексы».

В рамках научно-деловой программы форума проведено более 50 мероприятий — это круглые столы, конференции, брифинги, заседания, процедуры подписания контрактов.

Ключевыми стали такие мероприятия, как конференция «Психологическая оборона. Борьба за историю — борьба за будущее» под руководством первого заместителя Министра обороны РФ Руслана Цаликова, круглый стол «Перспективы развития современных систем отечественной компонентной базы и подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» под руководством заместителя Министра науки и высшего образования России Дмитрия Афанасьева и другие.

«В мероприятиях научно-деловой программы интегрально приняли участие 2348 человек», — сообщил начальник ГУНИД Минобороны России.

Проведена церемония награждения призёров и лауреатов конкурса «Прорыв в будущее» («Лучший инновационный проект в интересах ВС РФ»).

25 августа на экспозиции Военного инновационного технополиса «ЭРА» операторами научных рот, а также победителями конкурса «День инноваций Минобороны России» представлено 86 докладов.

В рамках научно-популярной программы состоялась встреча участников с представителем управления интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации.

Экспозицию стенда посетил заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Сергей Люлин.

25 августа на экспозиции технополиса организовано и проведено два круглых стола, а также подписано 10 соглашений о сотрудничестве с ведущими предприятиями и организациями.

В соответствии с Программой динамического показа боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники 25 августа на полигоне Алабино проведено четыре мероприятия, включая международный конкурс «Танковый биатлон», динамический показ перспективных и современных образцов ВВСТ ракетных войск и артиллерии, огнемётных средств войск радиационной, химической и биологической защиты. На аэродроме Кубинка проведены показательные полёты с демонстрацией манёвренных возможностей самолётов Су-57, МиГ-35, Су-35С, МиГ-29СМТ, Су-30СМ, Су-34, Як-130, Як-152, вертолетов Ми-28, Ка-52, а также авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи», «Русские витязи» и «Беркуты».

Ярким завершением третьего дня и знаменательным событием форума стал пятый чемпионат «Дронбиатлон», который впервые проводился в международном формате с участием представителей трех стран: России, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов.

Операторы беспилотных летательных аппаратов продемонстрировали свое мастерство в точности управления дронами на предельных скоростях и впервые состязались в формате ночной гонки.

Также впервые в гонках приняли участие беспилотные летательные аппараты типа летающее крыло (FPW-WING), которые с габаритами до одного метра достигали скорости движения 100 км/ч при высоте полёта 7–8 метров, а также преодолевали препятствия в форме конусов, арочных ворот до 8 метров, тоннелей и образцов военной техники.

Победила команда беспилотных летательных аппаратов из Москвы.

Кроме того, в рамках чемпионата проведено лазерное шоу с использованием БПЛ, оборудованных парогенераторами. Визуальный эффект был достигнут за счёт проецирования объемного изображения на паровой экран.

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«Сегодня планируются проведение 50 мероприятий научно-деловой программы, а также встречи начальника Главного управления кадров Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковника Виктора Горемыкина с начальником Генерального штаба Руанды», — проинформировал журналистов генерал Андрей Гончаров.

Ярким событием четвертого дня станет уникальная программа динамического показа возможностей современных и перспективных средств противовоздушной обороны при борьбе с беспилотными летательными аппаратами различных классов, которая будет состоять из тактических эпизодов, разыгранных на двух полигонах: Ашулуке в Астраханской области и в подмосковном Алабине.

Видеотрансляция динамического показа боевых возможностей группировки войск ПВО по борьбе с оперативно-тактическими, крылатыми ракетами условного противника начнётся в режиме реального времени с полигона Ашулук в 15:00.

На аэродроме Кубинка запланировано проведение показательных полётов с демонстрацией манёвренных возможностей самолётов Су-57, МиГ-35, Су-35С, МиГ-29СМТ, Су-30СМ, Су-34, Як-130, Як-152, вертолетов Ми-28, Ка-52, а также авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи», «Русские витязи» и «Беркуты». Будем ориентироваться на погоду.

Начальник ГУНИД Минобороны России напомнил о том, что сегодня завершающий день работы специалистов. Завтра поля форума будут открыты для массового посещения.



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