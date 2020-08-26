26.08.2020 (12:31)

На МВТФ «Армия-2020» в Армении состоится демонстрационный пролет российской авиации

В Ереване на динамическом показе возможностей вооружения и военной техники в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» авиационная база Эребуни обеспечит демонстрационный пролет авиации.

Статический показ современных образцов вооружения и военной техники завершится пролетом самолетов оперативно тактической авиации, а также вертолетов армейской авиации. На предельно низкой высоте перед гостями форума пролетят истребители МиГ-29, ударные вертолеты Ми-24, транспортно-боевые Ми-8МТВ. Летчики на истребителях МиГ-29 продемонстрируют гостям фигуры сложного и высшего пилотажа: боевые развороты, бочку, петлю Нестерова, косую петлю, виражи, колокол, нож, кобру.

Церемония торжественного открытия военно-технического форума «Армия-2020» на территории военного аэродрома Эребуни в Ереване состоится в 12:00 (МСК) 28 августа. Для автовладельцев предусмотрена парковка.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям форума рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах организации общественного питания – соблюдать социально-безопасную дистанцию.

Всего в форуме в Армении примут участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно-исследовательские институты и учебные заведения.

На статический показ привлекут более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» пройдет одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

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