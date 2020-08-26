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26.08.2020 (12:21)

Моряки Каспийской флотилии проведут динамический показ боевых возможностей кораблей и вооружения в ходе международного форума «Армия-2020» в Дагестане

Экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020» с 27 по 29 августа с.г. продемонстрируют динамический показ морских сил КФл более чем в десяти эпизодах с выполнением боевых упражнений.

На берегу Каспийского моря гости форума «Армия-2020» смогут увидеть выполнение практических стрельб ракетного корабля «Татарстан», малого ракетного корабля «Град Свияжск», ракетного катера «Ступинец», малого артиллерийского корабля «Астрахань» по имитированным воздушным и морским целям. В одном из эпизодов противодиверсионные катера «Юнармеец Татарстана», «Юнармеец Каспия» и патрульный катер П-436 продемонстрируют артиллерийскую стрельбу по плавающей мине и уничтожение подводных диверсантов условного противника.

Кроме того, вспомогательные суда КФл окажут помощь аварийному кораблю: гости форума увидят тушение горящего судна пенной атакой с привлечением спасательного буксирного судна СБ-738 и рейдового буксира РБ-410.

Также на площадке статического показа вооружения, военной и специальной техники в Каспийске будут представлены БТР-82А, БМ-21, автомобиль «Тигр», расчёт миномёта 2Б12 «Сани», противотанковые средства, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», «Элерон-3», авиационная техника, зенитно-ракетные комплексы, стрелковое вооружение, водолазное снаряжение и специальное современное оружие.

Основными задачами форума являются демонстрация достижений научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, содействие техническому переоснащению Вооруженных Сил РФ, укрепление сотрудничества ЮВО с предприятиями промышленности и федеральными органами исполнительной власти и патриотическое воспитание молодежи.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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