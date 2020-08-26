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26.08.2020 (12:19)

Государственная символика стран-участниц конкурса «Чистое небо» украсила российские БТР-82А

Подготовка техники к первому этапу конкурса «Чистое небо» завершилась брендированием бронетранспортеров БТР-82А государственной символикой стран-участниц.

Борта боевых машин украсили государственными флагами и гербами России, Белоруссии, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Пакистана и Узбекистана.

Организаторы конкурса приветствовали творческий подход команд к подготовке боевой техники и за лучшее брендирование своей боевой машины команда получит отдельный приз. Так на бронетранспортере команды Камбоджи появился силуэт древнего храмового комплекса Анкор, лаосский БТР обозначен фигурками в виде птиц на удачу, а на машине команды Пакистана даже нашлось место национальному платку. Сборная команда России, помимо государственной символики, разместила на передней части машины георгиевские ленты, как символ Победы.

26 августа в 08:00, согласно жеребьевке, первой на старт этапа «Командирская гонка» выйдет команда России, затем Лаоса, Камбоджи, Белоруссии, Вьетнама, Пакистана, Узбекистана.

Конкурс «Чистое небо» в рамках Армейских международных игр будет проходить по 5 сентября 2020 года на полигоне Ейский в Краснодарском крае.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Чистое небо
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