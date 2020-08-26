26.08.2020 (12:08)

В Армении на МВТФ «Армия-2020» зрителям представят до 50 образцов военной техники

На российской военной базе в Армении на статическом показе вооружения и военной техники в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» гостям представят до 50 современных и исторических образцов.

На выставочных площадках форума в Гюмрийском гарнизоне организаторы установили современную бронетехнику, включая танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, бронетранспортер БТР-80, новейшие бронеавтомобили «Тигр». Помимо общевойсковой составляющей представлено вооружение и техника различных родов войск – комплексы ПВО С-300, «Бук», ЗСУ-23-4 «Шилка» и артиллерийские орудия и реактивные системы, в том числе

«Град», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», различные средства радиоэлектронной борьбы, в том числе беспилотные летательные аппараты, техника инженерных войск, подразделений радиационной, химической и биологической защиты и др.

Кроме того, на площадках форума будут представлены образцы стрелкового оружия, боевой техники и вооружения времен Великой Отечественной войны, советской армии послевоенного периода.

Церемония торжественного открытия военно-технического форума

«Армия-2020» на территории военных городков «Большая Крепость» и «Полигон» в г. Гюмри состоится в 12.00 (МСК) 27 августа с.г. Для автовладельцев подготовлена парковка.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям форума рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах организации общественного питания – соблюдать социально-безопасную дистанцию.

Всего в форуме в Армении примут участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно-исследовательские институты и учебные заведения.

На статический показ спланировано привлечь более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» пройдет одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

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