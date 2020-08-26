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26.08.2020 (12:04)

В Амурской общевойсковой армии ВВО планируется подготовить более 6000 водителей

В Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в текущем учебном году особое внимание уделено качеству подготовки водительского состава. Основные усилия во время занятий с водителями будут направлены на совершенствование навыков управления колесной и гусеничной техникой, в том числе на марше.

В течение периода обучения с водительским составом будет проведено более трех тысяч занятий, как теоретических, с углубленным изучением материальной части военной техники, так и практических, с выполнением нормативов по подготовке техники к ее эксплуатации. Также водителей обучат самостоятельному устранению технических неисправностей, преодолению препятствий, вождению в различных погодных условиях. Не менее 50 процентов упражнений выполняется в ночное время.

В течение периода обучения планируется подготовить более 6000 водителей различных категорий.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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