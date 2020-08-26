26.08.2020 (11:59)

Творческий коллектив ЦДРА выступил с концертом на МВТФ «Армия-2020»

В день открытия Международного военно-технического форума «Армия-2020» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» его участников концертной программой порадовал творческий коллектив Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе.

Для выступления творческого коллектива, которым руководит Ксения Белова, была предоставлена сценическая площадка в разделе выставочного павильона Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации. Фоном для концертных номеров стали увеличенная копия прославленной фотографии времен Великой Отечественной войны «Комбат» и монитор, демонстрировавший хронику военной поры. Программа артистов ЦДРА полностью соответствовала созданному военно-патриотическому колориту развернутой тематической выставки «Победа».

В программу из 12 концертных номеров вошли наполненная торжеством Дня Победы и болью утрат композиция на слова А.Березкина и музыку А.Тихонова «Майский день» в исполнении Дениса Володина, пронзительная авторская песня С.Ханагяна «Возвращайся», которую представили Сергей Гринчук, Иван Орлов, Татьяна Жаданова и Наталья Плешнева, осовремененная версия песни военных лет «Два Максима», исполненная квартетом в составе Армена Хосровяна, Валерия Турасова, Марии Гаврилюк и Татьяны Жадановой. Женский дуэт Ксении Беловой и Дарьи Котовой по-своему эмоционально донесли до слушателей суть известной песни В.Высоцкого «Он не ввернулся из боя». И еще было много произведений, любимых фронтовиками, в том числе, посвященные битве под Москвой.

В заключение концерта прозвучала песня «Победа», написанная артисткой ЦДРА заслуженной артисткой России Анной Калевайнен. Эта песня в мае 2020 года открывала марафон онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!» на телеканале «Победа». Концертное выступление творческого коллектива наравне со всеми смогли оценить руководители Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации.

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