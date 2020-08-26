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26.08.2020 (11:47)

Подразделения войсковой разведки общевойскового объединения ВВО в Бурятии завершили полевой выход 200-километровым марш-броском

Подразделения войсковой разведки соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированные в Республике Бурятии, завершили полевой выход 200-километровым марш-броском.

В ходе полевых занятий разведывательные подразделения отработали различные способы ведения разведки, организацию наблюдательных постов, засад, поиска, налетов, а также приемы маскировки с применением специальных средств и подручных материалов, скрытого передвижения на местности. Военнослужащие сдали зачеты по преодолению специальной полосы препятствий «Тропа разведчика» и выживанию в условиях дикой природы.

На завершающем этапе личный состав в составе групп и отделений совершил марш-бросок к местам постоянной дислокации.

Примечательно, что для каждой разведывательной группы был определен свой маршрут движения.

Выполнение задачи усложнялось тем, что по условию, в определенной точке маршруты пересекались с другой или несколькими группами. Разведчикам предстояло обнаружить сослуживцев первыми и не вступая в контакт определить численность группы и примерный маршрут движения, о чем доложить командованию.

Марш-бросок проходил на расстояния более 200 километров, в данном занятии было задействовано более 100 военнослужащих, которые действовали в составе 12 разведывательных групп.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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