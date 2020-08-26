26.08.2020 (11:40)

На аэродроме ВВО в Бурятии завершилась подготовка к военно-техническому форуму «Армия-2020»

В Республике Бурятия на аэродроме ВВО Восточный прошли заключительные тренировки динамического показа техники к Международному военно-техническому форуму «Армия-2020».

В рамках форума зрителям продемонстрируют 36 единиц вооружения и военной техники Сухопутных войск, в том числе 9 новейших образцов, покажут работу расчета беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» и интерактивного лазерного стрелкового тира «Рубин-110».

Также участие в форуме принимают клуб военной реконструкции и поискового движения, представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и региональное отделение ДОСААФ. В ходе проведения научно-технического форума зрителям будет представлена культурно-художественная программа с привлечением творческих коллективов соединений и частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Республики Бурятия.

Мероприятия данного форума будут организованы с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся сейчас на вооружении, а также популяризации службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. При этом будут приняты все необходимые меры по предупреждению распространения и профилактике коронавирусной инфекции.

Для безопасности зрителей на территории полигона будет организовано патрулирование военной полицией, а участки, где будут разыгрываться эпизоды, будут оцеплены.

Посетить мероприятия форума смогут все желающие. «Армия-2020» пройдет 28-29 августа на аэродроме Восточный под Улан-Удэ.

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