26.08.2020 (11:34)

В Ростовской области на МВТФ «Армия-2020» для молодежи оборудован военно-спортивный кластер

В Ростовской области на территории Международного военно-технического форума «Армия-2020» оборудован военно-спортивный кластер.

На спортивных площадках форума спланировано проведение с молодежью состязаний по перетягиванию каната, поднятию гирь и жиму штанги. Также посетители форума смогут поучаствовать в соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия.

Для проведения активного отдыха подготовлен пейнтбольный городок, установлены силовые тренажеры.

Церемония торжественного открытия военно-технического форума «Армия-2020» состоится в 10:00 (МСК) 27 августа на территории Военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. В этом году спланирована бесплатная доставка гостей к месту проведения Форума от железнодорожных станций Михайловка и Таганрог (старый вокзал). Для автовладельцев подготовлена парковка.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям Форума рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах организации общественного питания – соблюдать социально-безопасную дистанцию.

Всего в форуме«Армия-2020» в Ростовской области примут участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно-исследовательские институты и учебные заведения.

На статический показ спланировано привлечь более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК.

В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений и вооружения зрителям будут продемонстрированы современные тактические приемы ведения боевых действий, эпизоды исторических сражений, а также демонстрационный пролет боевой авиации.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» пройдет одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа.

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