26.08.2020 (11:30)

В Волгоградской области пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2020»

На территории авиационно-спортивного клуба имени А.М. Числова в Волгоградской области пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2020».

Военнослужащие Волгоградского гарнизона представят гостям 5 эпизодов розыгрыша действий подразделений на поле боя: с высадкой групп тактического воздушного десанта из вертолетов, захватом пленного, эвакуацией раненого, действиями штурмовых групп, мотострелковых и танковых взводов, показательное выступление разведывательной роты, боевые возможности ИМР-2, также гости увидят «летающий» танк Т-90А.

На форуме можно будет ознакомиться с современными и историческими образцами вооружения, военной и специальной техникой, различными видами стрелкового оружия – от пистолетов до противотанкового гранатомета и антиснайперского оружия.

На статическом показе будет представлено 44 единицы боевой и специальной техники, танки Т-90А и Т-72Б3, боевая машина пехоты третьего поколения, 152-мм самоходные артиллерийские гаубицы «Мста-С», «Акация», буксируемая «Мста-Б», 120-мм «Хоста», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», 120-мм миномет «Сани», гаубица Д-30, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1», зенитный ракетный комплекс ТОР-2М и «Стрела-10», противотанковый управляемый ракетный комплекс «Штурм-С», разведывательная химическая машина РХМ-6, боевая машина десанта БМД-2, советская 120-мм дивизионно-полковая авиадесантная самоходная артиллерийско-миномётная установка «Нона», бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А.

Для молодежи на полигоне будет действовать спортивный кластер с площадками для стрельбы из пневматической винтовки и пейнтбола.

В зоне отдыха будут организованы точки общественного питания, продажи сувениров и прохладительных напитков. Здесь же военные повара мотострелкового соединения ЮВО угостят посетителей форума солдатской кашей.

Атмосферу праздника и хорошего настроения поддержат творческие коллективы Волгоградского гарнизона. Для всех желающих узнать об условиях поступления на военную службу по контракту будет развернут мобильный комплекс отбора по контракту на военную службу.

Для владельцев личного транспорта в районе проведения форума организована бесплатная парковка.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 27 по 29 августа, ежедневно с 9:00 до 15:00 ч.

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