26.08.2020 (10:28)

Парашютную систему «Арбалет-2» впервые покажут гостям форума «Армия-2020» в Екатеринбурге

Посетители площадки Международного военного-технического форума «Армия-2020» в Екатеринбурге впервые увидят уникальную парашютную систему высокоточного десантирования «Арбалет-2».

Парашютные системы недавно поступили на вооружение подразделений специального назначения Центрального военного округа и предназначены для вывода разведывательных групп в тыл противника. За счет улучшенного управления снижением позволяют с высокой точностью приземлиться на дальности до 10 км от точки десантирования, а самолетам и вертолетам, выступающим в качестве средства доставки десанта, не входить в зону поражения средствами ПВО противника.

Также гости форума увидят парашютную грузовую систему ОКС-4, предназначенную для десантирования воинских грузов весом до 120 кг и десантную парашютную систему Д-10 для учебно-тренировочных и боевых прыжков военнослужащих с полным табельным вооружением или без него. Кроме того, в составе экспозиции будет представлены широкая линейка современных средств разведки, таких как, тепловизионный комплекс разведки «Ирония» для автоматического обнаружения движущихся объектов, всепогодный комплекс ТПН1-ТОД, разведывательный беспилотник «Тахион» и др.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет на полигоне Свердловский в период с 27 по 29 августа. В этом году организаторы на треть увеличили состав статической экспозиции современного вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). На площадке форума можно будет увидеть свыше 150 новых и модернизированных образцов ВВСТ, состоящих на вооружении российской армии.

В рамках форума пройдет научно-деловая программа с участием ведущих предприятий ОПК, состоится выставка современной и исторической военной техники, а также образцов вооружений. В финале работы форума состоится традиционная «Гонка Героев», в ней примут участие более 20 команд учебных заведений, организаций и предприятий региона.

Добраться до площадки форума можно будет на автобусах от КПП 32 городка на улице Симферопольская, от станций метро «Проспект Космонавтов» и «Ботаническая», торгового центра «Академический» и из микрорайона Солнечный, а также от штаба ЦВО на проспекте Ленина, 71. Автобусы будут отходить по мере заполнения. Для удобства автолюбителей на территории полигона откроют стоянку на одну тысячу мест.

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