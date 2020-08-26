26.08.2020 (10:23)

Успешно сдали контрольную проверку по физической подготовке военнослужащие армии ВВС и ПВО ВВО

Военнослужащие армии ВВС и ПВО Восточного военного округа успешно сдали контрольную проверку по физической подготовке.

В соответствии с планом подготовки ВВО в период с 24 по 26 августа была проведена контрольная проверка физической подготовленности военнослужащих армии ВВС и ПВО ВВО за зимний период обучения.

Проверка проходилась под руководством помощника командующего войсками ВВО по физической подготовке полковника Андрея Бебко.

В ходе проверки командующий объединением ВВС и ПВО ВВО генерал-лейтенант Владимир Кравченко на личном примере показал стремление к достижению наилучших результатов сдачи нормативов по физической подготовке.

Военнослужащие армии ВВС и ПВО ВВО были проверены по основным физическим качествам: на быстроту (ловкость) в беге на 60 и 100 метров, а также в челночном беге 10 по 10 метров, на силу в подтягивании на перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа, в жиме штанги весом в 70 килограммов, в толчке двух гирь весом по 24 килограмма и на выносливость в беге на 1 и 3 километра, а также в плавании на 500 метров.

К проверке уровня физической подготовленности привлекалось 100 процентов личного состава объединения, по итогам которой большинство военнослужащих оценены на оценку «хорошо» и «отлично».

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