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26.08.2020 (09:31)

Российский экипаж мастерской технического обслуживания МТО-УБ1 одержал победу во втором этапе соревнований «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области

Фото Видео

Второй этап соревнований военных автомобилистов «Мастера автобронетанковой техники» - «Соревнование экипажей мастерских ТТО» завершился победой российской сборной, выступившей на мастерской технического обслуживания МТО-УБ1.

С временем в 15 минут 58 секунд и 44 сотых экипаж в составе прапорщиков Дмитрия Предета и Никиты Яковлева и сержанта Сергея Кабанова преодолел все препятствия трассы соревнований и с наименьшим количеством штрафов выполнил специальные работы с использованием технологического оборудования и инструмента МТО-УБ1: перемещение грузов с помощью крана-манипулятора, замена левого переднего колеса и подъем носовой части танка с помощью пневматического домкрата.

Данный вид соревнований впервые проходит в рамках конкурса «Мастера автобронетанковой техники». В предшествующие годы на Армейских международных играх специалисты службы технического обеспечения состязались в рамках конкурса «Рембат».

Состязания военных водителей Армейских международных игр проходят с 23 по 29 августа на базе полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Мастера автобронетанковой техники
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