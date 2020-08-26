26.08.2020 (09:31)

Российский экипаж мастерской технического обслуживания МТО-УБ1 одержал победу во втором этапе соревнований «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российский экипаж мастерской технического обслуживания МТО-УБ1 одержал победу во втором этапе соревнований «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области

Второй этап соревнований военных автомобилистов «Мастера автобронетанковой техники» - «Соревнование экипажей мастерских ТТО» завершился победой российской сборной, выступившей на мастерской технического обслуживания МТО-УБ1.

С временем в 15 минут 58 секунд и 44 сотых экипаж в составе прапорщиков Дмитрия Предета и Никиты Яковлева и сержанта Сергея Кабанова преодолел все препятствия трассы соревнований и с наименьшим количеством штрафов выполнил специальные работы с использованием технологического оборудования и инструмента МТО-УБ1: перемещение грузов с помощью крана-манипулятора, замена левого переднего колеса и подъем носовой части танка с помощью пневматического домкрата.

Данный вид соревнований впервые проходит в рамках конкурса «Мастера автобронетанковой техники». В предшествующие годы на Армейских международных играх специалисты службы технического обеспечения состязались в рамках конкурса «Рембат».

Состязания военных водителей Армейских международных игр проходят с 23 по 29 августа на базе полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.

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