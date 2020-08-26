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26.08.2020 (09:25)

В Приморье завершена подготовка к МВТФ «Армия-2020» с участием военнослужащих общевойсковой армии ВВО

В Приморье прошли генеральные репетиции статического и динамического показа возможностей вооружения и военной техники проходят в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».

На 8 демонстрационных площадках в Уссурийском городском округе, г. Бикин, с. Сибирцево и в с. Сергеевка военнослужащие Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проведены завершающие тренировки на военной технике.

Жителям и гостям населенных пунктов проведения МВТФ «Армия-2020»,  кроме развлекательной программы, будут представлены образцы гусеничной и колёсной военной техники. На демонстрационных площадках уже выставлены танки, боевые машины пехоты, зенитные ракетные комплексы, ракетные системы залпового огня, бронеавтомобили, самоходные гаубицы и пушки, станции связи, противотанковые ракетные комплексы и другие образцы техники, стоящей на вооружении в Приморской общевойсковой армии ВВО.

Кроме этого, планируется показ вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ка-52 «Аллигатор».

Открытие МВТФ «Армия-2020» состоится в 10 часов 27 августа 2020 года. Форум продлится три дня и будет насыщен концертными программами, показами образцов вооружения и военной техники соединений и частей местных гарнизонов, работой полевых кухонь с приготовлением горячей пищи и работой пункта отбора на военную службу по контракту. Завершатся мероприятия красочной церемонией закрытия 29 августа 2020 года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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