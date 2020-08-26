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26.08.2020 (08:38)

В Армении стартовал этап «Профессионал» международного конкурса «Воин мира» АРМИ-2020

Сегодня на высокогорном полигоне учебного центра минобороны Армении стартовал военно-спортивный этап «Профессионал» международного конкурса «Воин мира» в рамках армейских международных игр АрМИ-2020 началом сдачи комплекса упражнений по боевой подготовке.

В ходе проведения комплекса упражнений по боевой подготовке военнослужащие по двое, согласно жребию с оружием и в экипировке соревновались в преодолении полосы с 19-ю препятствиями. В командном зачете первое место заняла команда из России, на втором месте команда из Республики Беларусь и третьими стали спортсмены из Армении. В личном зачёте российская команда среди мужчин завоевала второе и третье места, а среди женщин лейтенант Александра Ахтулова уверенно стала первой.

Следующие испытания для участников состязаний в этапе «Профессионал» со сдачей нормативов по военно-медицинскому комплексу и ориентированию на местности пройдут в период с 26 по 27 августа на стадионе и горном полигоне в г. Иджеван.

В конкурсе профессионального мастерства военнослужащих «Воин Мира» принимают участие команды из республик Армения, Беларусь, Греция и Россия. Каждая команда представлена 4-мя военнослужащими, в том числе - одна женщина.

Конкурс АрМИ в Армении проводится с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Мира» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Воин мира
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