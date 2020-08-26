26.08.2020 (08:09)
Корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы в Анадырском заливе
В рамках активной части тактических учений Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне, корабли ТОФ провели в Анадырском заливе артиллерийские стрельбы по надводной цели.
Накануне огонь по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный боевой корабль условного противника, у побережья Чукотки вели артиллерийские расчёты большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев».
Сегодня надводную цель огнем из 100-мм артиллерийских орудий А-190 поразили корабли тактической группы в составе корветов «Громкий» и «Совершенный». Также буксируемую мишень артиллерией атаковал малый противолодочный корабль «Усть-Илимск».
Выполнение боевого упражнения обеспечивали морской буксир отряда судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке России и беспилотный летательный аппарат «Форпост».