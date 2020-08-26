Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.08.2020 (08:09)

Корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы в Анадырском заливе

В рамках активной части тактических учений Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне, корабли ТОФ провели в Анадырском заливе артиллерийские стрельбы по надводной цели.

Накануне огонь по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный боевой корабль условного противника, у побережья Чукотки вели артиллерийские расчёты большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев».

Сегодня надводную цель огнем из 100-мм артиллерийских орудий А-190 поразили корабли тактической группы в составе корветов «Громкий» и «Совершенный». Также буксируемую мишень артиллерией атаковал малый противолодочный корабль «Усть-Илимск».

Выполнение боевого упражнения обеспечивали морской буксир отряда судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке России и беспилотный летательный аппарат «Форпост».

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Гидрографические суда ТОФ за месяц работы в дальней морской зоне суммарно прошли более 5 тыс. морских миль
Гранатометчики армейского корпуса ВВО на Курильских островах поразили надводные цели
Впервые на форуме «Армия-2020» в Бурятии военнослужащие ВВО покажут раритетную технику и оружие
Разведчики ВВО в Забайкалье провели операцию по уничтожению лагеря условного противника

Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false