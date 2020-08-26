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26.08.2020 (07:14)

Гранатометчики армейского корпуса ВВО на Курильских островах поразили надводные цели

Гранатометчики армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах отработали тактико-огневую задачу по противодесантной обороне.

На полигонах «Горячие ключи» и «Лагунное» под руководством заместителя командира общевойскового соединения, впервые с расчётами гранатомётов РПГ-7В были отработаны задачи по поражению движущихся надводных целей имитирующих боевую технику и малоразмерные суда условного противника на расстоянии до 800 метров.

В ходе занятий военнослужащие отработали действия по скрытному перемещению, смене огневых позиций и маскировке подручными средствами.
Во время высадки десанта условного противника на побережье, он был поражён огнём с закрытых огневых позиций расчётами АГС-17 «Пламя».

Особое внимание при проведении занятия было уделено корректировке огня при порывистом ветре для поражения малоразмерных целей, находящихся на максимальных дальностях.

Данная тактико-огневая задача была отработана военнослужащими в условиях ограниченной видимости (задымления), как в дневное, так и в ночное время суток.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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