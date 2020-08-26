Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.08.2020 (07:09)

Впервые на форуме «Армия-2020» в Бурятии военнослужащие ВВО покажут раритетную технику и оружие

На военно-техническом форуме «Армия-2020», который состоится в Республике Бурятия, широкой публике военнослужащие Восточного военного округа впервые представят образцы вооружения и военной техники времен афганской и Великой Отечественной воин.

Статический показ раритетной техники состоится в поселке «Сосновый Бор» (Республика Бурятия). Военнослужащие расскажут технические характеристики ВВТ и поделятся краткой исторической справкой уникальных образцов.

На выставке будет представлено вооружение, боевой и специальной техники сухопутных, воздушно-десантных и военно-воздушных войск, в частности танк Т-34, БМП-1, БТР-60, советский тяжелый танк ИС-2, зенитная установка ЗСУ-2, система залпового огня "Катюша".

Помимо этого гостям форума представится возможность увидеть реставрацию исторических событий времен Великой Отечественной войны в историческом комплексе «Партизанская деревня» и посетить музей общевойсковой армии ВВО с ознакомлением посетителей с боевым прошлым соединений и воинский частей объединения, подвигами военнослужащих в годы ВОВ и в современных вооруженных конфликтах.

Кроме того, гостей будет ждать «солдатская» каша и горячий чай.

Также, в городе Улан-Удэ демонстрация вооружения и военной техники с насыщенной развлекательной программой состоится на аэродроме «Восточный», в городе Кяхта спланированно мероприятие с показом боевых возможностей современного вооружения и техники ВВО на центральной площади и на территории  военного городка мотострелкового соединения.

Проведение форума «Армия-2020» одновременно на всех площадках запланировано 28-29 августа текущего года с 10:00 до 16:00.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Разведчики ВВО в Забайкалье провели операцию по уничтожению лагеря условного противника
Новейший автомат АК—12 впервые будет продемонстрирован на форуме «Армия-2020» в Амурской области
На площадках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» во Владивостоке развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту в ВС РФ
В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа завершается подготовка к форуму «АРМИЯ-2020»

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false