26.08.2020 (07:04)

Ночной этап учений танковой дивизии прошел на Южном Урале

25 августа на 255 межвидовом полигоне в Челябинской области состоялся ночной этап с боевой стрельбой Уральской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе ночного этапа с боевой стрельбой танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения дивизии отработали тактические действия по выходу из боя, отходу на подготовленные позиции и ведению позиционной обороны.

В ходе практических действий расчеты 120-мм минометов 2Б11 «Сани», используя осветительные мины, отработали освещение местности для определения местоположения войск и объектов условного противника и визуального ориентирования экипажей танков Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортеров БТР-82АМ и БТР-80, привлекаемых к нанесению огневого поражения. Также осветительные снаряды были применены для ослепления наблюдательных пунктов и расчетов огневых средств условного противника.

Артиллерийская поддержка обороняющейся группировки войск была организована с применением буксируемых 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б», расчетов реактивных систем залпового огня 9П140 «Ураган» и БМ-21 «Град», а также самоходных гаубиц 2С3 «Акация».

Учение уральской танковой дивизии с участием около 8 тыс. военнослужащих и свыше 1,8 тыс. единиц военной техники, а также самолетов и вертолетов смешанного авиасоединения ЦВО и отдельной бригады армейской авиации августа является главным мероприятием боевой учебы гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа в 2020 году. Завершится учение 28 августа.

Основными целями учения является повышение практических навыков командиров всех степеней в управлении подразделениями в различных видах обстановки, обеспечения ведения маневренной и позиционной обороны флангов и глубоких наступательных действий с закреплением на достигнутых рубежах.

Главной особенностью учения гвардейской танковой дивизии ЦВО стало ведение боевых действий воинскими формированиями неклассическими методами и способами вооруженной борьбы в сложной тактической обстановке с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.

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