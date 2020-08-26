26.08.2020 (06:49)

Разведчики ВВО в Забайкалье провели операцию по уничтожению лагеря условного противника

Военнослужащие разведывательного подразделения Восточного военного округа (ВВО), в рамках проведения интенсивной подготовки, осуществили поиск и уничтожение незаконного вооруженного формирования в Забайкальском крае.

В ходе тренировки разведывательные группы, в кратчайший срок, провели поисковые действия на площади свыше 5 квадратных километров и обнаружив место дислокации скрытого лагеря «противника» передали по средствам связи координаты объекта на командный пункт.

Окружив территорию, разведчики успешно атаковали застигнутого врасплох условного противника. В результате операции, удалось уничтожить большую часть живой силы «бандитов» и захватить главаря с важными документами.

Помимо этого, в ходе занятия разведчики отработали различные способы ведения разведки, организацию наблюдательных постов, засад, поиск укрытий противника, приемы маскировки с применением штатных и подручных средств с учетом рельефа местности, а так же отработали навыков скрытного передвижения. Для создания обстановки, приближенной к боевой, командирами подразделений применялись имитационные средства, сигнальные ракеты, средства маскировки, а также большое количество холостых боеприпасов к стрелковому оружию.

Тренировки и практические занятия с разведывательными подразделениями проводятся по 10-12 часов как в дневное, так и в ночное время суток. В них принимает участие около 100 военнослужащих и задействовано порядка 20 единиц специальной техники.

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