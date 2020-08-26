26.08.2020 (06:45)

Новейший автомат АК—12 впервые будет продемонстрирован на форуме «Армия-2020» в Амурской области

В ходе проведения военно-технического форума «Армия-2020» на площадках в г. Белогорск Амурской области, впервые на Дальнем Востоке посетителям будет показан новейший автомат АК-12. Кроме него зрители смогут увидеть современный крупнокалиберный снайперский комплекс АСВК, стреляющие ножи и другое новейшее стрелковое оружие.

Тяжелую технику представят дальнобойные орудия «Гиацинт», «Акация», реактивные системы «Град», а также недавно поступившие тяжелые огнеметные системы «Солнцепёк». Основную ударную силу Сухопутных войск представят современные модернизированные танки Т-80БВ.

Накануне на полигоне Белогорский общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проведён смотр готовности выставочных экспозиций и генеральная репетиция показных мероприятий военно-технического форума «Армия-2020». Военно-технический форум «Армия-2020» в Белогорске готов принять более 30 тысяч посетителей. Торжественное открытие форума состоится 27 августа в 11:00 местного времени.

На площади около 10 тыс. кв. метров вместе с выставками перспективного вооружения будет развернута широкая культурно-развлекательная программа. Будет смоделирован современный бой мотострелкового подразделения с условными террористами, показано практическое упражнение по армейской тактической стрельбе, состоятся выступления творческих коллективов города и Дома офицеров Белогорского гарнизона.

Мероприятия пройдут с строгим соблюдением санитарно-противоэпидемиологических норм, исключающих распространение вирусных инфекций.

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