26.08.2020 (02:12)

Российские летчики укрепили лидерство после трех летных испытаний на Международном конкурсе «Авиадартс-2020»

После проведения трех лётных испытаний на Международном конкурсе «Авиадартс-2020» российская команда укрепила лидерство выиграв этап воздушной разведки во всех номинациях.

В ходе этапа летчикам за 12 минут предстояло в районе, площадью 50 квадратных километров, без использования технических средств обнаружить 5 целей мишеней различной формы, размера и цвета.

Российские летчики обнаружили за меньшее время наибольшее количество целей. Точность определения координат целей позволили набрать максимальное количество баллов.

Ранее проверялись воздушная навигация и техника пилотирования, в рамках которых российские пилоты завоевали первые и вторые места возглавив общекомандный зачет. Авиационные экипажи из Республики Беларусь занимают второе общекомандное место.

В целом, в ходе конкурса летчики соревнуются в следующих зачетных дисциплинах: воздушная разведка (обнаружение целей в заданном квадрате с указанием координат), навигация (прохождение контрольных точек в заданное время), техника пилотирования (выполнение комплекса фигур пилотажа в составе пары), боевое применение по наземным целям (бомбометание, пуски ракет и стрельба из пушек по назначенным мишеням). В соревнованиях принимают участие более 40 экипажей. Каждая команда выступает на своей авиационной технике. (Задействованы самолеты: Су-35с, Су-30см, Су-25 различной модификации, Як-130; вертолеты: Ка-52, Ми-28н, Ми-24, Ми-8 различной модификации). Зачет будет проводиться в 4 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых вертолетах и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

Конкурс продлится до 5 сентября с.г.

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