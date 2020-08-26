26.08.2020 (02:06)

Международный чемпионат «ДРОНБИАТЛОН-2020» прошел в рамках форума «АРМИЯ-2020»

Впервые Международный чемпионат «ДРОНБИАТЛОН-2020» прошел в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Перед началом соревнований для зрителей и участников было продемонстрировано лазерное шоу и шоу «ЭРА»из 60 дронов.

Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров дал старт состязаниям, в которых приняли участие три команды из Российской Федерации и совместная команда Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Соревнования прошли в формате командной гонки. Операторы беспилотников продемонстрировали свое мастерство в управлении дронами на предельных скоростях, точности и впервые в формате «Drag racing», особенностями которого является серия парных гонок по ограниченной прямой трассе (100 м) на максимальное ускорение.

Впервые в гонках приняли участие беспилотные летательные аппараты типа летающее крыло (FPW-WING). Особенностями дронов, применяемых на данном этапе является то, что их размеры достигают одного метра, соревнования проходят на трассе длиной 650 метров, скорость достигает 100 км/ч, а высота полёта - 7-8 метров. Маршрут оборудован препятствиями в форме конусов, арочными воротами до 8 метров, тоннелем и образцами военной техники.

Кроме того в рамках чемпионата проведено лазерное шоу с использованием БПЛА, оборудованных парогенераторами. Визуальный эффект был достигнут за счёт проецирования объемного изображения на паровой экран.

Организатор мероприятия - Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

СПРАВОЧНО: Соревнования «ДРОНБИАТЛОН» проводятся пятый год подряд в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ».

Чемпионат разделен на четыре этапа:

гонка и наземная мишень, в ходе которой пилот должен пролететь по гоночной трассе согласно треку, попасть и пробить финишную мишень, соответствующую номеру пилота;

гонка «летающее крыло»;

гонка и воздушная цель, в ходе которой команда должна за минимальное время сбить две воздушные мишени (радиоуправляемые самолеты);

гонка Х-дронов (1000 класса), БПЛА габаритами до одного метра соревнуются на скоростях около 150 км/м на трассе с препятствиями длиной 650 метров.



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