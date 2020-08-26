26.08.2020 (02:06)
Международный чемпионат «ДРОНБИАТЛОН-2020» прошел в рамках форума «АРМИЯ-2020»
Впервые Международный чемпионат «ДРОНБИАТЛОН-2020» прошел в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».
Перед началом соревнований для зрителей и участников было продемонстрировано лазерное шоу и шоу «ЭРА»из 60 дронов.
Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров дал старт состязаниям, в которых приняли участие три команды из Российской Федерации и совместная команда Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.
Соревнования прошли в формате командной гонки. Операторы беспилотников продемонстрировали свое мастерство в управлении дронами на предельных скоростях, точности и впервые в формате «Drag racing», особенностями которого является серия парных гонок по ограниченной прямой трассе (100 м) на максимальное ускорение.
Впервые в гонках приняли участие беспилотные летательные аппараты типа летающее крыло (FPW-WING). Особенностями дронов, применяемых на данном этапе является то, что их размеры достигают одного метра, соревнования проходят на трассе длиной 650 метров, скорость достигает 100 км/ч, а высота полёта - 7-8 метров. Маршрут оборудован препятствиями в форме конусов, арочными воротами до 8 метров, тоннелем и образцами военной техники.
Кроме того в рамках чемпионата проведено лазерное шоу с использованием БПЛА, оборудованных парогенераторами. Визуальный эффект был достигнут за счёт проецирования объемного изображения на паровой экран.
Организатор мероприятия - Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.
СПРАВОЧНО: Соревнования «ДРОНБИАТЛОН» проводятся пятый год подряд в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ».
Чемпионат разделен на четыре этапа:
- гонка и наземная мишень, в ходе которой пилот должен пролететь по гоночной трассе согласно треку, попасть и пробить финишную мишень, соответствующую номеру пилота;
- гонка «летающее крыло»;
- гонка и воздушная цель, в ходе которой команда должна за минимальное время сбить две воздушные мишени (радиоуправляемые самолеты);
- гонка Х-дронов (1000 класса), БПЛА габаритами до одного метра соревнуются на скоростях около 150 км/м на трассе с препятствиями длиной 650 метров.