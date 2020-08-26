26.08.2020 (00:14)

Творческие коллективы Северного флота дали концерт для жителей Дудинки

Военный оркестр и ансамбль песни и пляски Краснознамённого, ордена Ушакова Северного флота дали выступили с концертом для жителей Дудинки на центральной площади города. Музыканты и артисты исполнили свои лучшие инструментальные, вокальные и танцевальные номера, вызвав неподдельное восхищение таймырцев.

Творческие коллективы Северного флота прибыли на Таймыр с Кольского полуострова военно-транспортной авиацией, чтобы воодушевить и оказать моральную поддержку военнослужащим арктической группировки Северного флота и другим участникам межвидового тактического учения по обороне важного объекта на полуострове Таймыр.

Накануне флотские артисты выступили в базовом лагере перед морскими пехотинцами, а в воскресенье дали концерт в районе Талнах города Норильска.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице