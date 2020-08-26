26.08.2020 (00:08)

Старший сержант Евгений Пашнин установил рекорд по приему на слух на этапе Международного конкурса «Уверенный приём»

Сегодня в учебном классе ДОСААФ в Минске стартовал первый этап международного конкурса «Уверенный прием», который проходит в рамках Армейских международных игр — 2020.

Военнослужащие из Российской Федерации и Республики Беларусь соревновались в умении принимать на слух цифровые и буквенные радиограммы, которые передавались кодом Морзе со скоростью 100 и более знаков в минуту. Судьи оценивали точность и скорость приема информации.

По итогам состязания, лучший результат показал старший сержант Евгений Пашнин, продемонстрировав умение принимать на слух тексты со скоростью 170 знаков в минуту.

Уже завтра участников ждет этап «Уверенная передача», в ходе которой им предстоит произвести радиопередачу цифровых и буквенных радиограмм с помощью вертикального телеграфного ключа, а также принять участие в радиоэстафете.

Военнослужащим четырех государств, еще предстоит посостязаться на этапах «Радиоориентирование», которое также известно, как «охота на лис» и продемонстрировать свою работу на оборудовании IT-структуры.

Затем национальные сборные стран-участниц ждет еще, и самый зрелищный этап - военизированная эстафета. В ходе, которой военнослужащим предстоит выполнить единичные нормативы, продемонстрировать мастерство вождения и развёртывания командно-штабной машины P-142Н.

Окончательные результаты конкурса профессионального мастерства военных связистов, который впервые проходит в столице Союзного государства, станут известны 3 сентября.

Победителей «Уверенного приёма» наградят совместно с участниками международных конкурсов «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда», в ходе торжественной церемонии, которая состоится на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь.

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