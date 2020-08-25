25.08.2020 (23:52)

Применение новейших образцов вооружения и военной техники продемонстрируют в ходе международного военно-технического форума «Армия-2020» в Кронштадте с 27 по 29 августа

Гости форума «Армия-2020» в Кронштадте смогут увидеть практическое применение более 30 новейших образцов кораблей, судов, катеров, а также боевой и специальной техники, в подготовке экспозиции и практических эпизодов задействовано более 300 военнослужащих.

В рамках форума состоится динамический показ, в котором примут участие корвет, малые ракетные и противолодочные корабли, водолазные, десантные, противодиверсионные, пожарные и спасательные катера, гидрографические корабли, будут продемонстрированы действия противодиверсионного и поисково-спасательного отрядов.

Эпизоды динамического показа: траление и подрыв плавающей мины экипажем базового тральщика «Павел Хенов», Патрульный катер «Раптор» и противодиверсионный катер «Нахимовец» продемонстрируют проведение огневой подготовки высадки морского десанта, поисково-спасательная операция по оказанию помощи экипажу условно терпящего бедствие судна, боевые пловцы из состава противодиверсионного отряда Ленинградской военно-морской базы продемонстрируют освобождение судна, условно захваченного пиратами, 10-минутный «вальс» буксиров, в ходе которого пара буксиров изменяя скорость и направление движения будут двигаться параллельно, навстречу и в противоположные стороны друг от друга с включенной аппаратурой водяных завес. Минимальное расстояние при схождении составит менее 1 метра. Новый элемент «вальса» предусматривает схождение буксиров навстречу друг и другу на максимальной скорости и разворот при минимальном расстоянии.

В статическом показе будут представлены более 200 образцов техники войск противовоздушной обороны, ракетных войск, сил специального назначения, военной полиции. Также гостей ждут экспозиции на кораблях-музеях «Тамбовский комсомолец» и эсминце «Беспокойный», будет работать единственный в России и крупнейший в мире музей глубоководных аппаратов (батискафов) «Штурм гидрокосмоса».

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