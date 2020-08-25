25.08.2020 (23:47)

В Нижегородской области состоялось торжественное открытие Международного конкурса «Безопасный маршрут» АрМИ-2020

На полигоне 210-го Межрегионального учебного центра инженерных войск (Нижегородская область) проведено торжественное открытие Международного конкурса «Безопасный маршрут».

Состоялась церемония выхода и поднятия государственных флагов прибывших на конкурс стран. Поочередно под звуки национального гимна были подняты флаги Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Участников международного конкурса поздравили начальник отдела боевой подготовки управления начальника инженерных войск ВС РФ полковник Владислав Верясов. Главный судья конкурса полковник Владислав Верясов объявил шестой международный конкурс «Безопасный маршрут» открытым. Он пожелал участникам честной борьбы и заверил в беспристрастном судействе.

Перед участниками и зрителями мероприятия выступили карабинеры, рота почетного караула и военный оркестр учебного центра, прошел парад байкерского клуба «Ночные Волки» и выступление группы «Калибр 17/01».

Команда военно-патриотического общественного движения «Юнармия» выступила в роли отряда обеспечения движения для непосредственного обеспечения движения танковых подразделений и провела показательное прохождение маршрута конкурса «Безопасный маршрут».

После торжественного открытия, группа парашютистов регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области провела десантирование на площадку перед зрителями конкурса «Безопасный маршрут».

Также на месте проведения конкурса построена «Партизанская деревня». В состав комплекса которой вошли: «Штабной блиндаж», спальные блиндажи, склад оружия и боеприпасов и другие. Это собирательный образ всех партизанских деревень, существовавших во времена Великой Отечественной войны.

Финал международного конкурса «Безопасный маршрут» пройдет 30 августа.

Соревнования пройдут на маршруте, протяженностью 1350 м. Каждая команда в составе инженерно-саперного подразделения, расчета механизированного моста и экипажа инженерной машины выступает в роли отряда обеспечения движения танковой колонны.

В конкурсе задействовано более 60 единиц различной инженерной техники, бронетранспортеры БТР-82А, тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, инженерные машины разграждения ИМР-2 и бульдозеры на артиллерийском тягаче БАТ-2, более 100 человек личного состава, а также военная авиация.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице