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25.08.2020 (23:43)

В Ленинградской области подняты по тревоге воздушные поисковые группы в рамках крупномасштабного учения

В Ленинградской области подняты по тревоге воздушные поисково-штурмовые группы в рамках двустороннего командно-штабного учения с Балтийским флотом и общевойсковой армией.

Более 50 воздушных поисково-штурмовых групп на вертолётах Ми-8 приступили к ведению разведки и поиску диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооружённых формирований условного противника. В ходе полётов экипажи вертолётов отработают доставку в районы действий подразделений условного противника, военнослужащие отработают десантирование различными способами, ведение стрельбы с борта вертолета из крупнокалиберного и снайперского вооружения.

Всего к участию в учении привлечено порядка 6 тысяч военнослужащих, около 1,5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые корабли, самолеты и вертолёты. Практические действия органов военного управления и войск (сил) пройдут на полигонах «Правдинский» (Калининградская обл.) и «Лужский» (Ленинградская обл.), а также на морских полигонах в акватории Балтийского моря.

Учение проходит под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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