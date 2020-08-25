25.08.2020 (23:34)

Расчеты БЛА из России и Беларуси выполнили первые полёты в ходе международного конкурса «Соколиная охота»

Сборные России и Беларуси провели первый этап конкурса АрМИ - 2020 "Соколиная охота" на полигоне Погоново в Воронежской области.

Военные специалисты - операторы комплексов с беспилотными летательными аппаратами провели жеребьевку перед началом проведения конкурса. В ходе этапа первыми выступала сборная команда Республики Беларусь, второй на старт соревнований вышла сборная России. Динамика соревнований развернулась на этапе развертывания комплекса на скорость и определение координат в заданной зоне. Второй частью задач, приближенных к боевым условиям стала возврат беспилотника в район эвакуации и посадка на время с учетом свертывания летательного аппарата.

Международные состязания "Соколиная охота" впервые проходят в Воронежской области в рамках АрМИ-2020 с использованием БПЛА "Элерон-3" и "Supercam 350".

Помимо военнослужащих из России и Беларуси вне зачета в конкурсе принимает участие команда Федеральной службы войск национальной гвардии.

Армейские международные игры проводятся в 2020 году в шестой раз на территории военных полигонов пяти стран.

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