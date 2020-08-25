25.08.2020 (23:31)
В парке Патриот прошел огневой этап конкурса «Страж порядка»
25 августа 2020 г. на территории многофункционального огневого центра парка «Патриот» прошёл первый этап международного конкурса «Страж порядка».
Этап начался с подъёма флага конкурса с участием военного оркестра.
В ходе огневого этапа военнослужащие Российской Федерации, Республики Армения и Исламской Республики Иран состязались в стрельбе из пистолетов ПМ и автоматов АК по мишеням, находящимся на различных дистанциях.
По результатам проведения этапа команда Российской Федерации заняла 1 место. В личном первенстве победил военнослужащий военной полиции Республики Армения старший сержант Гриша Араикович Варданян.
На следующем этапе, который пройдет в центре военно-тактических игр парка «Патриот», команды пройдут будут состязаться на полосе военного полицейского.