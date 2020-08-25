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25.08.2020 (23:31)

В парке Патриот прошел огневой этап конкурса «Страж порядка»

25 августа 2020 г. на территории многофункционального огневого центра парка «Патриот» прошёл первый этап международного конкурса «Страж порядка».

Этап начался с подъёма флага конкурса с участием военного оркестра.

В ходе огневого этапа военнослужащие Российской Федерации, Республики Армения и Исламской Республики Иран состязались в стрельбе из пистолетов ПМ и автоматов АК по мишеням, находящимся на различных дистанциях.

По результатам проведения этапа команда Российской Федерации заняла 1 место. В личном первенстве победил военнослужащий военной полиции Республики Армения старший сержант Гриша Араикович Варданян.

На следующем этапе, который пройдет в центре военно-тактических игр парка «Патриот», команды пройдут будут состязаться на полосе военного полицейского.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Страж порядка
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