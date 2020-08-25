25.08.2020 (23:24)

Военные медики из шести стран мира соревнуются в стрельбе на полигоне Фориш

В Республике Узбекистан начались состязания военных медиков из шести стран мира. На горном полигоне Фориш медицинские специалисты выполнили упражнение «Стрельба из штатного оружия».

Средний и младший медицинский персонал выполнял стрельбу из автоматов Калашникова (АК-74) с расстояния 100 метров, врачебный персонал вел огонь из пистолетов Макарова (ПМ) с расстояния 25 метров.

Первые результаты команд-участниц говорят о высоком уровне стрелковой подготовки медицинских специалистов.

Российская сборная улучшила прошлогодние результаты более чем в два раза. Сказалось привлечение к тренировкам сборной профессионального спортсмена, преподавателя кафедры физической подготовки ВМедА им. С.М.Кирова, подполковника Александра Коваленко. Сегодня под его руководством представители женской команды из России заняли первые места в обоих упражнениях. Старший лейтенант Виолетта Кистень получила за стрельбу из пистолета 173 очка. Младший сержант Арина Пастушенко заработала 181 балл, разделив первое место в личном зачете с коллегой из Узбекистана. Среди младшего и среднего медицинского персонала на втором месте также участница из России. Это курсант ВМедА им. С.М.Кирова ефрейтор Елизавета Богомолова, сумевшая получить 176 очков.

Мужской состав российской сборной также показал высокие результаты в стрельбе, уступив лишь хозяевам турнира. Cтарший лейтенант Андрей Малахов сумел получить 167 очков. Сержант Аслан Биджиев заработал 187 баллов.

Результаты первых состязаний позволяют уже завтра участникам российской команды уверенно выйти на полосу препятствий, где каждый участник сможет принести еще больше очков (до 500) в общую копилку команды.

СПРАВОЧНО:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

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