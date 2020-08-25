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25.08.2020 (22:48)

Команды России и Узбекистана преодолевают 130 км маршрут «Конного марафона» с минимальным разрывом

Команды Вооруженных сил России и Узбекистана преодолевают самый сложный этап конкурса «Конного марафона» - 130-ти километровую дистанцию с минимальным временным разрывом

Участники конкурса вступили в двухдневную гонку накануне и уже выполнили ряд специальных заданий: преодолели водную преграду, минные заграждения, заарканили лошадей. В упорной борьбе команды продолжают показывать свое мастерство и умение в обращении с вьючными животными, справляясь с заданиями практически без штрафов.

Сейчас участники конкурса подходят к местности, где будет организован ночлег.

Здесь участникам предстоит продемонстрировать свои навыки по выживанию в экстремальных условиях: отыскать источник воды и дров, а также соорудить временно жилище.

Конкурс «Конный марафон» Армейских международных игр-2020 проводится на базе горного мотострелкового соединения Центрального военного округа. В нем принимают участие военнослужащие вьючно-транспортных подразделений Вооруженных сил России и Узбекистана.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Конный марафон
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