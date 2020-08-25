25.08.2020 (22:00)

Военный оркестр ЗВО выступил в Эрмитаже с концертом, посвящённом 180-летию Петра Чайковского

Сегодня в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже состоялся гала-концерт «Чайковский в Эрмитаже», посвященный 180-летию со дня рождения великого русского композитора.

В Гербовом зале в ходе концерта выступил 23-й оркестр Западного военного округа под управлением начальника военно-оркестровой службы штаба ЗВО Заслуженного артиста Российской Федерации полковника Сергея Вовка.

В программе концерта прозвучали известные оркестровые произведения, хоровые сцены, арии из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Чародейка», романсы, завершила концерт «Торжественная увертюра 1812 год». В концерте также приняли участие оперный хор под управлением Юлии Хуторецкой, солисты Мариинского театра Евгений Акимов, Владимир Самсонов, Елена Стихина и Олеся Петрова.

Государственный Эрмитаж вёл онлайн-трансляцию концерта в своих аккаунтах в популярных социальных сетях.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице