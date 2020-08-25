Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.08.2020 (22:00)

Военный оркестр ЗВО выступил в Эрмитаже с концертом, посвящённом 180-летию Петра Чайковского

Сегодня в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже состоялся гала-концерт «Чайковский в Эрмитаже», посвященный 180-летию со дня рождения великого русского композитора.

В Гербовом зале в ходе концерта выступил 23-й оркестр Западного военного округа под управлением начальника военно-оркестровой службы штаба ЗВО Заслуженного артиста Российской Федерации полковника Сергея Вовка.

В программе концерта прозвучали известные оркестровые произведения, хоровые сцены, арии из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Чародейка», романсы, завершила концерт «Торжественная увертюра 1812 год». В концерте также приняли участие оперный хор под управлением Юлии Хуторецкой, солисты Мариинского театра Евгений Акимов, Владимир Самсонов, Елена Стихина и Олеся Петрова.

Государственный Эрмитаж вёл онлайн-трансляцию концерта в своих аккаунтах в популярных социальных сетях.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Комплексы «Искандер-М», системы «Град» и мотострелки ЗВО сосредоточились в Ленинградской области в рамках учения
Российские военнослужащие в Приднестровье завершили состязание среди экипажей БТР
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие с отделением огневой поддержки
Репетиция динамического показа в рамках подготовки к форуму «Армия-2020» состоялась в Екатеринбурге

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false