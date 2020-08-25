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25.08.2020 (21:49)

Комплексы «Искандер-М», системы «Град» и мотострелки ЗВО сосредоточились в Ленинградской области в рамках учения

В Ленинградской области на полигоне «Лужский» завершено сосредоточение мотострелковых, артиллерийских и ракетных бригад Западного военного округа, задействованных в проведении двустороннего командно-штабного учения с Балтийским флотом и общевойсковой армией.

На полигон совершили марш ракетные подразделения, оснащённые оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», расчеты реактивных систем залпового огня «Град», экипажи артиллерийских установок «Мста-С», легкобронированных тягачей и танков Т-72Б-3.

Войска завершили инженерные оборудование позиционных районов, стартовых позиций, опорных пунктов и приступили к ведению оборонительных действий. В ходе учения военнослужащие отработают отражение наступления превосходящих сил противника, организацию взаимодействия и всестороннего обеспечения.

Всего к участию в учении привлечено порядка 6 тысяч военнослужащих, около 1,5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые корабли, самолеты и вертолёты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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