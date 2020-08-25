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25.08.2020 (21:43)

Участники "Конного марафона" вступили в двухдневную гонку протяженностью 130 километров

Военнослужащие вьючно-транспортных подразделений Вооруженных Сил России и Узбекистана, в рамках конкурса "Конный марафон" Армейских международных игр-2020, вступили в двухдневную гонку протяженностью 130 километров.

Самый сложный этап конкурса - "Конный марафон на длинную дистанцию" участники преодолеют верхом на лошадях в течении двух дней. В ходе 130-ти километрового маршрута, военнослужащие выполнят специальные задания: преодоление водной преграды, минных заграждений, замена лошадей, организация ночлега, перевозка боеприпасов и условно раненных военнослужащих.

"Мы открыли конкурс самым сложным испытанием, марафон в 130 километров - это не только большой вызов для наездников, это еще и серьезное испытание для животных. От этого и старт ранний, в последние дни в республике установилась жаркая погода, и, чтобы не подвергать участников рискам, дали им возможность преодолеть часть маршрута утром и после захода солнца. От того насколько подготовлены лошади, насколько военнослужащие способны найти с ними контакт зависит общий успех команды в конкурсе," - отметил главный судья конкурса "Конный марафон" Алексей Матвеев.

Конкурс "Конный марафон" Армейских международных игр-2020 проводится на базе горного мотострелкового соединения Центрального военного округа. В нем принимают участие военнослужащие вьючно-транспортных подразделений Вооруженных сил Росси и Узбекистана.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Конный марафон
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