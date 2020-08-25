25.08.2020 (21:34)

Показав рекордное время в индивидуальной гонке на боевых машинах, экипажи российских БМД-2 уверенно выиграли этап конкурса “Десантный взвод”

В ходе первой части второго этапа Международного конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений “Десантный взвод”, проходящего в эти дни в Псковской области в рамках “АрМИ-2020”, экипажи боевых машин десанта команды Российской Федерации, установив сразу четыре рекорда соревнований, уверенно победили в индивидуальной гонке на боевых машинах, не оставив своим соперникам ни единого шанса.

Все участники гонки соревновались на российских боевых машинах десанта БМД-2, в том числе и команда Китайской Народной Республики, которая впервые в истории конкурса приняла старт на российской боевой технике, а команда Алжира соревновалась на БТР-82А российского производства.

Первыми на старт вышли экипажи из Белоруссии, Алжира и Китая.

Хорошо выступали на своих этапах команды из Белоруссии и Китая, но неисправности техники, в совокупности со штрафными минутами за прохождение препятствий и штрафными кругами за промахи на огневом рубеже, не позволили показать высокий результат. Все команды использовали на дистанции резервную боевую технику.

Алжирская команда прошла дистанцию со штрафными кругами и минутами, но техника их не подвела, что позволило им стать на этапе вторыми в общем зачете.

Отличную стрельбу на огневом рубеже и преодоление препятствий на дистанции, а также высокую скорость в гонке показали все три российских экипажа, что позволило им всем улучшить рекордное время, установленное российской же командой на конкурсе “Десантный взвод-2019” в прошлом году и заняли все призовые места в индивидуальном зачете.

В командном зачете, также показав рекордное время, первое место безоговорочно заняла команда Российской Федерации, с результатом 20 минут 39 секунд. На втором месте с колоссальным отставанием десантники из Алжира, третье место у команды Республики Беларусь.

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