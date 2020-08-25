25.08.2020 (21:27)

Военные повара из России стали лучшими на втором этапе конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2020

Военные повара сборной команды из России стали лучшими в ходе проведения второго этапа конкурса Армейских международных игр-2020 «Полевая кухня» приготовления пищи по произвольной рецептуре набрав 893,5 балла.

Второе место занимает команда Белоруссии, набравшая 830 баллов, третье место у команды Армения, которая набрала 824,5 баллов. Первые два этапа включали в себя стрельбу из автоматов АК-74, приготовление пищи по произвольной рецептуре. Военные пекаря на втором этапе продемонстрируют свои навыки в выпечке хлебобулочных изделии по произвольной рецептуре.

Уже в четверг команды приступят к финальным этапам конкурса, где им предстоит приготовить два вида холодной закуски, два вида первого блюда (суп), два вида второго блюда и два вида третьего блюда (напиток). Для приготовления блюд конкурсантам выдадут абсолютно одинаковые наборы продуктов из расчета на 10 порций. Также участники конкурса будут выпекать хлеб.

В конкурсе принимают участие военные повара и пекари Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана, Абхазии. Все участники конкурса соревнуются на полевых технических средствах российского производства ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.

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