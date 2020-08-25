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25.08.2020 (21:05)

Российские военнослужащие в Приднестровье завершили состязание среди экипажей БТР

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершились состязание на звание лучшего экипажа БТР-70.

В рамках конкурса экипажи БТР-70 преодолевали маршрут протяженностью 6 километров с естественными и искусственными препятствиями, а также отрабатывали стрельбу по мишеням имитирующие живую силу и легкобронированную технику условного противника.

По условиям состязания маршрут был оборудован различными препятствиями, такими как колейный мост, ров, крутые подъёмы и спуски, а также минно-взрывное заграждение. После преодоления дистанции с препятствиями экипажам необходимо было поразить из КПВТ мишень имитирующую бронетранспортер, который располагался на расстоянии 1100 метров и поразить мишени, имитирующие ручной противотанковый гранатомёт и две мишени, имитирующих группу пехоты дальность до которых составляла 400 метров из ПКТ. За каждую непораженную мишень назначался штрафной круг протяженностью 1 километр.

Данный этап состязания являлся заключительным. По итогам состязания был определен лучший экипаж БТР-70 в ОГРВ ПРРМ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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