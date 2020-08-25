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25.08.2020 (21:03)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие с отделением огневой поддержки

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по огневой подготовке с отделением огневой поддержки.

В рамках занятия, которое прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, военнослужащие отработали действия по выбору и маскировке своих позиций, а также провели разведку объектов условного противника и определили классификацию целей по важности и дальность до них.

В ходе занятия военнослужащие выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу условного противника в условиях городского боя из крупнокалиберного пулемета НСВ-12. Особенностью занятия являлась стрельба по мишеням имитирующие легкобронированную технику и беспилотный летательный аппарат.

Занятие с личным составом отделения огневой поддержки ОГРВ ПРРМ носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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