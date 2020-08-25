25.08.2020 (20:54)

На форуме «Армия-2020» под Самарой военные инженеры ЦВО впервые покажут комплект развертывания временных дорог

Военнослужащие инженерного соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе проведения военно-технического форума «Армия-2020», который пройдет в Самарской области покажут комплект развертывания временных дорог (КРВД).

Комплект представляет собой полностью автоматизированный механизм и не требует применения рабочей силы. Развертывание полотна занимает до пяти минут и позволяет создать дороги на заболоченной местности протяженностью 50 и шириной 5 метров, которые выдерживают технику весом до 60 тонн.

КРВД построен на шасси четырехосного автомобиля высокой проходимости КамАЗ-63501. В кузове грузовика размешается поворотный механизм с рулоном алюминиевого полотна со специальным полимерным покрытием. С помощью электродвигателя оно расстилается по ходу движения автотранспорта. И точно так же сворачивается после прохождения колонны тяжелой техники. Все гости форума смогут ознакомиться с машиной, а также побывать на месте водителя и оператора.

Справочно:

Форум «Армия-2020» в Самарской области пройдет с 27 по 29 августа на Рощинском полигоне. Кластеры для показа будут работать с 11:00. Посетители смогут увидеть военную технику и оружие, которые стоят на вооружении 2-й общевойсковой армии, а также сдать нормативы по комплексу ГТО и военно-спортивному комплексу.

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