25.08.2020 (20:23)

Будущие военные врачи выполнили нормативы спортивных разрядов на соревнованиях по военно-медицинскому многоборью в Узбекистане

Курсанты Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в рамках конкурса «Военно-медицинская эстафета» показали высокие спортивные результаты в стрельбе из автомата Калашникова.

Будущие военные врачи, участвующие в соревнованиях по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета», которые стартовали сегодня на горном полигоне Фориш в Джизакской области Республики Узбекистан, показали высокие спортивные результаты в стрельбе из автомата Калашникова (АК-74).

Курсант третьего курса Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова младший сержант Арина Пастушенко выполнила норматив, необходимый для получения первого спортивного разряда по стрельбе из штатного или табельного оружия, заработав 98 очков во время стрельбы из автомата Калашникова из положения лежа. Стрельба велась в течение четырех минут с расстояния 100 метров.

Курсант второго курса академии сержант Аслан Биджиев также выполнил нормативы, необходимые для получения первого спортивного разряда. Он сумел получить 96 очков по результатам стрельбы из автомата Калашникова.

Высокие результаты курсантов академии в военно-прикладном виде спорта «Стрельбе из штатного или табельного оружия» уже учтены судейской комиссией.

Справочно:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» — комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств-участников Армейских международных игр.

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