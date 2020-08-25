25.08.2020 (20:04)

В Пензенской области завершился второй этап конкурса Армейских международных игр–2020 «Мастер-оружейник»

На полигоне Константиновка в Пензенской области завершился второй этап конкурса Армейских международных игр–2020 «Мастер-оружейник», в ходе которого определились лучшие военные оружейники по ремонту зенитных установок.

По условиям состязаний, военнослужащим нужно было осуществить экстремальную буксировку поврежденной 23-мм зенитной установки ЗУ-23 с условного поля боя на базу и выполнить её ремонт. Участники соревнований меняли один из элементов зенитной установки и выполняли контрольные 20 выстрелов для подтверждения рабочего состояния орудия.

Одним из сложных эпизодов конкурса была буксировка техники на четыре километра с преодолением брода, косогора, кургана, заражённых участков местности и других искусственных и естественных препятствий.

По итогам второго этапа конкурса лучшие результаты показала команда Пензенского артиллерийского инженерного института. Второе и третье места, так же, как и на первом этапе, где выявлялись лучшие оружейники по гаубицам, заняли команды вооружённых сил Узбекистана и Армении соответственно. Команда России с учетом всех пит-стопов и штрафного времени показала время 28 минут 14 секунд. Команда Узбекистана справилась с задачей за 31 минуту и 59 секунд. Команда Армении показала время 34 минуты и 53 секунды.

Международный конкурс в Пензе открылся 23 августа. В этом году он проводится в пятый раз, из них два раза проходил в Китае. В этом году в соревнованиях участвуют восемь команд и по этому показателю являются самыми представительными. Впервые в конкурсе принимают участие команды вооружённых сил Лаоса, Камбоджи, Конго и Абхазии. Также в соревнованиях представлены сборные команды России, Армении, Ирана и Узбекистана.

Состязания будут проходить в пять этапов. Третий этап «Соревнования по ремонту 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» пройдет 27 августа. Четвертый этап «Оружейный биатлон (эстафета) по ремонту стрелкового оружия» спланирован на 29 августа.

Заключительный пятый этап «Финальная эстафета ремонтных взводов» завершит соревнования 31 августа. В этот же день будут подведены итоги и на торжественной церемонии закрытия объявлены победители и призеры конкурса среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник». Победителям будут вручены кубки, медали и памятные подарки.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и организаторов соревнования зрители на конкурс допускаются после прохождения термометрии и дезинфекции. На трибунах обеспечена социальная дистанция. Все гости мероприятия ходят в медицинских масках.

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