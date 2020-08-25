25.08.2020 (20:02)

Команда России лидирует на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2020»

По итогам первого этапа международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2020», который проходит в Новосибирской области, лидирует команда Российской Федерации.

На первом этапе соревнований участникам предстояло выполнить десантирование посадочным способом и совершить марш-бросок в полном обмундировании на расстояние свыше 15 км. При этом военнослужащие должны были определить координаты маршрута, установить связь с командованием и пройти семь контрольных точек. Российской команде удалось выполнить задачу за 1 час 44 минуты и 51 секунду, тем самым улучшив свой собственный рекорд прохождения данного этапа, который в 2018 году составлял 1 час 46 минут и 9 секунд.

Кроме того, разведчики продемонстрировали навыки по засаде на грузовой автомобиль и захвату заложника. Перед участниками конкурса стояла задача по минированию участка дороги, уничтожению сил условного противника, изъятию важных документов и обеспечению прикрытия группы при отходе.

Вторую и третью строчку по итогам первого этапа соревнований занимают команды из Белоруссии и Узбекистана.

Справочно:

В международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки-2020» принимают участие восемь основных команд в полном составе, а также две одиночные — в их составе по одному человеку. Это команды Южноафриканской Республики и Республики Афганистан.

На следующем этапе разведчикам предстоит продемонстрировать навыки вождения боевых машин пехоты.

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