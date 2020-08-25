25.08.2020 (19:58)

Министры обороны России и Азербайджана открыли конкурс «Кубок моря» Армейских международных игр

Министры обороны Российской Федерации и Азербайджанской Республики генерал армии Сергей Шойгу и генерал-полковник Закир Гасанов дали старт конкурсу «Кубок моря» Армейских международных игр–2020, который пройдет на военно-морской базе Пута азербайджанских ВМС.

«Четвертый год это состязание проводится в Азербайджане. Выражаю искреннюю благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, министру обороны Закиру Гасанову за гостеприимство и высокий уровень проведения мероприятий», — сказал глава российского военного ведомства на церемонии открытия.

Сергей Шойгу выразил уверенность, что соревнования послужат укреплению международного сотрудничества, взаимного доверия и партнерства между странами.

«Уверен, что конкурс пройдет на высоком уровне. Мы увидим зрелищную и бескомпромиссную борьбу. Желаю участникам успехов, высоких профессиональных достижений и новых рекордов», — добавил Министр обороны России.

Пользуясь случаем, Сергей Шойгу поздравил команды, участвующие в конкурсе, с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Глава военного ведомства Азербайджана также пожелал командам высоких результатов и удачи.

«Уверен, что конкурс «Кубок моря», проводимый в этом году, пробудит чувство солидарности у военнослужащих», — подчеркнул Закир Гасанов.

Он отметил, что конкурс позволит гостям лучше узнать Азербайджан, культуру и историю республики и оставит приятные воспоминания.



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