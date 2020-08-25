25.08.2020 (19:07)

В парке «Патриот» открылся Клуб болельщиков международного кинологического конкурса «Верный друг»

В парке «Патриот» открылся Клуб болельщиков международного кинологического конкурса «Верный друг». Гостям клуба представлена экспозиция, посвященная 5-летию со дня проведения первого кинологического конкурса.

На выставочной площадке представлена информация о конкурсе и его участниках, развернуты плакаты и организован показ видеороликов с проводимых этапов соревнований.

На стендах представлены образцы специального снаряжения для дрессировки служебных собак, информация о выведенных породах, фотовыставка, посвященная развитию кинологии в ВС РФ.

Международный этап кинологической конкурса «Верный друг» проходит в рамках Армейских международных игр в 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в период с 23 по 31 августа с.г. в Дмитровском районе Московской области.

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